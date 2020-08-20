Данные сотен миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok утекли в сеть

Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных с сотнями миллионов профилей пользователей Instagram, TikTok и YouTube. Как сообщается на сайте компании, всего в сеть утекла информация владельцев 235 миллионов аккаунтов.

Базу обнаружил руководитель отдела киберзащиты Comparitech Боб Дьяченко (Bob Diachenko) 1 августа. Правила всех трех площадок запрещают подобное извлечение данных даже из публично доступных профилей.

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В архиве содержится более 192 миллионов записей из Instagram, 42 миллиона — из TikTok и почти 4 миллиона — из YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация, изображения.

Также там содержалась и статистика о подписчиках аккаунтов: их число, средний возраст, пол, местоположение, количество лайков. Примерно в каждом пятом был номер телефона или адрес электронной почты.

По мнению Дьяченко, база связана с ныне закрытой компанией Deep Social. В 2018 году Facebook и Instagram запретили им работать на своих платформах за извлечение данных из профилей пользователей.

В ответ на запрос в Deep Social попросили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогерах маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social. Представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы противоправным действием, так как «все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет».

В мае сообщалось, что данные почти 50 миллионов Instagram-блогеров оказались в открытом доступе в сети. Базу с информацией о пользователях обнаружила специалистка по кибербезопасности Анураг Сен. В ней была и закрытая информация.