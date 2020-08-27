Данные десятков тысяч клиентов российских банков утекли в сеть

Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке данных 55 тысяч карт. Об этом сообщает РБК.

Регулятор выяснил, что в сеть попали данные клиентов одной из торговых площадок, специализирующейся на доставке товаров из Китая. По информации СМИ, базу можно скачать бесплатно на специализированных ресурсах.

В базе содержатся первые и последние цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, а также данные о владельце — фамилия, телефон, электронная почта и адрес проживания пользователя. Этой информации недостаточно для того, чтобы злоумышленники смогли получить доступ к счетам, однако сведения могут использоваться с целью мошенничества путем социальной инженерии.

Ряд банков уже приняли меры по предотвращению угрозы, часть из них сообщила клиентам о перевыпуске карт.

11 февраля стало известно об утечке данных из брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем. Несколько дней в открытом доступе находилась база данных с именами, телефонами, адресами электронной почты и суммой кредитов. В базе было несколько десятков тысяч записей. В свободном доступе эти данные пробыли на протяжении нескольких дней.