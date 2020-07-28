Масштабной утечкой в Альфа-Банке занялся ЦБ

Банк России занялся проверкой в Альфа-Банке после масштабной утечки данных клиентов, произошедшей в марте 2020 года. Об этом сообщает Readovka.

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По данным Telegram-канала, хакеры собирали информацию о клиентах кредитного учреждения с декабря 2019-го по январь 2020 года. В феврале собранная информация попала в интернет, а в начале марта на нее обратил внимание банк. Тогда кредитное учреждение заблокировало карты некоторых клиентов по подозрению в компрометации.

Обычно данные в интернете выставляют на продажу недобросовестные коллекторы или сотрудники банков, однако в случае с Альфа-банком речь идет о новом типе уязвимости, отмечает Readovka. ЦБ обнаружил такую на одном из онлайн-сервисов кредитного учреждения во время проверки.

Как сообщает Readovka, проверка банка еще не завершена. Однако на ее фоне продолжают поступать сообщения о новых утечках. Так, 24 июля «Известия» рассказали о том, что данные клиентов Альфа-Банка появились в продаже на форуме в даркнете. Проверка через систему быстрых платежей показала, что база содержит актуальные данные о клиентах банка.