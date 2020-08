Сотни приложений оказались инструментом слежки за миллионами людей

Компания Anomaly Six, связанная с правительством США, попалась на слежке за миллионами людей, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей.

Отмечается, что Anomaly Six является подрядчиком американских правительственных учреждений, а также сотрудничает с частными компаниями. В маркетинговых материалах организации указано, что ее ПО было установлено в сотни приложений, что позволяет следить за местоположением пользователей, если он разрешает определять сервису его координаты.

Материалы по теме Скрытая угроза Из-за коронавируса хакеры стали еще опаснее и атакуют людей по всему миру. Как от них защититься? Невидимый фронт Хакеры могут начать новую ядерную войну и отключить от сети целые страны. Как от них защититься?

В комментарии для The Wall Street Journal представители Anomaly Six отметили, что полученные данные продаются только частным компаниям, но не правительственным институтам. При этом эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что деятельность Anomaly Six является законной: собранная информация не привязывается к конкретному юзеру. Тем не менее, регулярное отслеживание этих данных может помочь выяснить, например, место жительства человека.

Ранее в июле компания Boies Schiller Flexner подала в суд на корпорацию Google Alphabet Inc, обвинив последнюю в слежке за пользователями. По информации фирмы, Google незаконно собирал данные юзеров, даже когда они отключали соответствующие функции в своих аккаунтах. С похожими обвинениями сталкивалась и соцсеть Facebook.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться