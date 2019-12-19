Популярная соцсеть объяснила тотальную слежку за пользователями

Сотрудники компании Facebook объяснили, почему слежка за пользователями ведется даже в том случае, если службы GPS на устройстве отключены. Их письмо, полученное в ответ за запрос сенаторов из США Криса Кунса (Chris Coons) и Джоша Хоули (Josh Hawley), опубликовано в Twitter-аккаунте последнего.

Представители популярной социальной сети пояснили, что фиксация местоположения юзеров происходит всегда и автоматически. Тотальный контроль необходим для таргетирования рекламы. Сервисы Facebook способны получать данные о локации по IP-адресам или даже из отметок на фото.

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Сотрудники платформы заметили, что американцы не должны получать рекламу продуктов и услуг, ориентированных на жителей на другом материке и наоборот. Она чаще всего ориентирована на жителей определенных городов и регионов.

Сенаторы посчитали важным шагом тот факт, что в Facebook признали постоянную слежку за пользователями. По их мнению, юзеры должны иметь больше возможностей для контроля собственных данных, и в ближайшее время американский Конгресс займется этим вопросом.

Несколько лет назад пользователи Reddit обратили внимание на видео с доказательствами слежки Facebook за юзерами. В ролике демонстрируется, как соцсеть подслушивает бытовые беседы юзеров.

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