Google обвинили в слежке за пользователями

Компания Boies Schiller Flexner подала в суд на корпорацию Google Alphabet Inc, обвинив последнюю в слежке за пользователями. По информации фирмы, Google незаконно собирал данные юзеров, даже когда они отключали соответствующие функции в своих аккаунтах, сообщает Reuters.

Компанию обвиняют в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата Калифорния о конфиденциальности. Речь идет о сборе данных о предпочтениях пользователей в области новостей и рекламы.

Для слежки корпорация, как заявляет истец, использовала программу Firebase. Она «вшита» в приложения и невидима. Как правило, разработчики используют Firebase, чтобы хранить данные, отправлять уведомления и рекламу, а также следить за сбоями в работе системы.

С подобными обвинениями сталкивалась и компания Facebook. В декабре 2019 года ее сотрудники объяснили, почему слежка за пользователями ведется даже в том случае, если службы GPS на устройстве отключены. Представители популярной социальной сети пояснили, что фиксация местоположения юзеров происходит всегда и автоматически. Тотальный контроль необходим для таргетирования рекламы. Сервисы Facebook способны получать данные о локации по IP-адресам или даже из отметок на фото.

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