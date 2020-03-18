iPhone заподозрили в слежке за пользователями

Пользователи iPhone обратили внимание на баг устройства, из-за которого аппарат потреблял большое количество интернет-данных. О жалобах владельцев смартфонов сообщил журнал Forbes.

Пользователи заметили, что их девайсы скачивали гигабайты интернет-трафика, которые фиксировались в настройках телефона как данные удаленного ПО. Некоторые владельцы iPhone были удивлены этим фактом, так как удаленные приложения не должны потреблять данные, и заподозрили Apple в слежке. Судя по отзывам на форуме компании и Reddit, из-за проблемы устройства потребляют большое количество трафика, который приходится дополнительно оплачивать пользователям.

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Выяснилось, что в разных случаях потребляемый системой объем интернет-данных варьируется от нескольких мегабайт до нескольких десятков гигабайт. Объем потребляемого трафика можно посмотреть в разделе «Сотовые данные» в настройках смартфона.

«Смартфон моей жены скачивает порядка одного гигабайта данных каждый день», — заметил один из пользователей форума MacRumors. «Я проверил настройки и увидел, что удаленное ПО скачало 700-800 мегабайт трафика. Когда я закрыл и снова открыл настройки, этот показатель увеличился до 900 мегабайт», — говорится в комментарии на Reddit. Один из читателей Forbes рассказал, что поставил Apple в известность, на что компания ответила, что работает над решением проблемы с января 2020 года. Клиенту Verizon, столкнувшемуся с аналогичным багом, оператор объяснил, что классифицировал скачанные данные как аудио и видео.

Журналисты выяснили, что о проблеме было известно еще в апреле 2016 года, когда ее описал блог Payette Forward. Forbes обратился за комментарием к Apple, но техподдержка компании не смогла дать оперативного ответа. Издание сделало вывод, что единственный способ остановить бесконтрольное скачивание данных заключается в отключении iPhone. Пользователям рекомендовали ожидать официального заявления Apple и исправляющего баг обновления.

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