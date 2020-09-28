Названа опасность дешевых умных часов

Бюджетные умные часы могут не обеспечивать необходимую безопасность личных данных. Об этом сообщили эксперты в разговоре с изданием «Российская газета».

В дешевых часах не всегда реализована передача данных через зашифрованный протокол, что может обернуться кражей личной информации. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов. «Когда речь идет о местоположении ребенка, это серьезная уязвимость», — отметил специалист. Куканов подчеркнул, что никто из родителей не хотел бы, чтобы за их ребенком организовали слежку.

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Эксперт назвал установку строгих настроек приватности препятствием для раскрытия данных. «Пользователю лучше делать выбор в сторону более дорогих, но более безопасных гаджетов проверенных брендов», — подытожил Куканов.

Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России Сергей Забула заявил, что своевременное обновление ПО является одним из основных правил безопасности. Для обеспечения безопасности специалист посоветовал использовать надежный пароль разблокировки и проверять иные критичные настройки смарт-часов.

Журналисты издания отметили, что, по данным Counterpoint Research, продажи умных часов выросли за год на 10 процентов. При этом безопасность большинства недорогих моделей оставляет желать лучшего.

Рост продажи умных часов был зафиксирован в России в конце лета. Специалисты отметили, что россияне заинтересованы гаджетами, которые позволяют родителям отслеживать местоположение детей, а также фиксировать историю их перемещения.