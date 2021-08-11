Google оставит удаленных сотрудников без денег

Работники Google вскоре столкнутся с зарплатной дискриминацией. Компания оставит без части денег удаленных сотрудников, перебравшихся жить в более дешевые районы, пишет Reuters.

Рассчитать свою зарплату сотрудники смогут с помощью специального калькулятора Work Location Tool, где увидят зависимость оплаты труда от расстояния до работы. При этом, некоторые работающие из дома могут начать получать меньше просто из-за того, что живут далеко от офиса.



«Заработная плата в компании всегда варьировалась в зависимости от места жительства сотрудников, но была самой высокой в их штате или городе», — заявил представитель Google.

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Один из сотрудников компании, который попросил не называть его имени, добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа. По оценкам сервиса Work Location Tool, он станет получать на десять процентов меньше, если будет работать из дома полный день. Сотрудника такой расклад не устроил, и он решил предпочесть удаленному формату двухчасовую дорогу в офис.

Есть и другие подобные случаи. К примеру, сотруднице из Стэфморда (штат Коннектикут) нужно час на поезде добираться до офиса в Нью-Йорке — она будет получать на «удаленке» на 15 процентов меньше, чем ее коллега на аналогичной должности, которая живет рядом с работой. Кроме того, сотрудники Google поделились, что, если они переезжают в не менее дорогой район, их заработная плата все равно сократится до 25 процентов.

Не потерять деньги при переходе на полностью удаленный формат работы смогут только жители штата Нью-Йорк — представители Google сказали, что не перестанут платить им меньше, чем офисным работникам.

Преподавателя социологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе Джейка Розенфельда возмутила система оплаты труда в Google. Он считает, что компания не должна прибегать к такой практике и продолжать платить всем удаленным сотрудникам столько же, сколько бы они получали в офисе.

Некоторые компании пользуются похожей системой расчета оплаты труда. Например, Facebook и Twitter тоже урезали зарплаты сотрудникам, которые переехали в более дешевые районы. Однако более мелкие организации вроде Reddit и Zillow не ставят сумму вознаграждения в зависимость от местоположения. Для них важнее нанимать и удерживать в компании лучших специалистов из разных уголков страны.

Как показывают исследования, большая часть американцев готова отказаться от части денег в пользу удаленной работы. Около 65 процентов опрошенных страховой компанией Breeze оказались не против пятипроцентного снижения зарплаты, а 46 процентов могут ради «удаленки» отказаться от части выходных.