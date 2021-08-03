Американцы согласились отказаться от части зарплаты ради удаленной работы

Почти две трети работающих американцев (65 процентов) готовы пойти на пятипроцентное сокращение заработной платы ради возможности работать удаленно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос страховой компании Breeze.

Жители США готовы отказаться от части зарплаты, несмотря на усилия работодателей по возвращению сотрудников в офис. Некоторые компании начали устраивать вечеринки на работе, разыгрывать призы, предоставлять бесплатные обеды и занятия по йоге.

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Согласно опросу, 15 процентов работников готовы согласиться со снижением зарплаты на 25 процентов, если им больше не придется приезжать в офис. Почти половина (46 процентов) могли бы отказаться от четверти выходных дней, чтобы иметь возможность работать из дома. Также сотрудники заявили о готовности отказаться на год от использования Netflix, соцсетей и Amazon. Треть опрошенных подтвердили, что пожертвуют правом голоса на всех выборах ради удаленки.

В середине июля совет по финансовой стабильности (СФС) G20 пришел к выводу, что удаленная работа поставила под угрозу кибербезопасность банков и других финансовых учреждений. За время пандемии уровень интернет-мошенничества посредством фишинга, вредоносного ПО или программ-вымогателей значительно возрос. Если в феврале 2020 года наблюдалось до пяти тысяч случаев в неделю, то в апреле 2021-го – более 200 тысяч.

Плюсы работы вне офиса ощутили на себе не только жители США, но и других стран мира, в том числе России. В конце ноября 2020 года Госдума приняла закон об удаленной работе. Документ закрепил три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы.