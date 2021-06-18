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Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленной работе

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минтруд России назвал регионы, лидирующие по распространению удаленного режима работы. Об этом пишут «Известия».

Согласно информации ведомства, в топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области. По подсчетам министерства, на сегодняшний день удаленно работают почти три миллиона россиян, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в мае-июне 2020 года доля сотрудников на «удаленке» достигала 11 процентов (шесть миллионов человек).

Также в Минтруде назвали сферы в которых переход на дистанционную работу наиболее распространен. Чаще всего такой формат применяют образовательные организации и компании по разработке программного обеспечения. Переводят также на удаленный режим работы сотрудников сферы финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также административный персонал транспортных организаций.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что последние изменения об удаленной занятости в трудовой сфере отвечают запросам общества и позволяют работодателю формировать гибкий график. В этой связи он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке уже неактуален.

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