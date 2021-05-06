Подсчитано число полюбивших «удаленку» россиян

Удаленная работа понравилась 88 процентам россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Положительными моментами дистанционной работы опрошенные назвали экономию времени на дорогу и значительное сокращение расходов. Кроме того, респонденты отмечали то, что они стали больше времени проводить с семьей, а также смогли найти время для хобби. Еще одним важным фактором они назвали возможность работать на текущем месте из другого города или страны.

Противники работы из дома (12 процентов опрошенных) признались, что так и не смогли полюбить «удаленку» или вовсе разочаровались в ней. Минусами они назвали недостаток физической активности или общения, переработки и домашние хлопоты.

6 апреля стало известно, что большинство работников (64,3 процента) крупных компаний по всему миру готовы отказаться от повышения зарплаты на 30 тысяч долларов, если им разрешат остаться на удаленке. Оставшиеся 35,7 процента предпочли зарабатывать больше денег, даже если им придется ходить в офис.

В России каждый десятый работник останется трудиться на удаленке в долгосрочной перспективе, массовый переход предрекли ранее в Минтруде. В ведомстве указали, что речь идет примерно о 5,5 миллиона сотрудников.