Большинство работников предпочли удаленку деньгам

Большинство работников (64,3 процента) крупных компаний по всему миру готовы отказаться от повышения зарплаты на 30 тысяч долларов, если им разрешат остаться на удаленке. Об этом пишет The Next Web со ссылкой на опрос Blind.

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Оставшиеся 35,7 процента предпочли зарабатывать больше денег, даже если им придется ходить в офис. Остаться на удаленке хотят большинство сотрудников Airbnb (71 процента), Lyft (81 процент), Twitter (89 процентов) и сервиса для продажи недвижимости Zillow (100 процентов).

В России каждый десятый работник останется трудиться на удаленке в долгосрочной перспективе, массовый переход предрекли ранее в Минтруде. В ведомстве указали, что речь идет примерно о 5,5 миллиона сотрудников.

На данный момент удаленно в России работают порядка трех миллионов человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч. В марте выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы при переходе на дистанционный режим.

С 1 января в стране вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать удаленно на постоянной или временной основе.