Российские психологи дали советы по возвращению в офис с удаленки

Сотрудников, которые выходят с удаленки, не надо «грести под одну гребенку», а дать им время привыкнуть к дороге и большому числу людей, пишет РБК со ссылкой на российских психологов.

Специалисты дали советы, заявив, что для некоторых этот переход очень прост, они на удаленке рвались общаться с коллегами, проводить время вне дома. Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» отметил, что для других удаленка стала неким привычным способом работы, они возвращаться не очень жаждут.

По его мнению, необходимо учитывать психологические особенности сотрудников, а также задуматься об эффективности. «Сейчас, когда возникает такая новая ситуация, для них очень важно осознать, что они считают эффективной работой», — пояснил он.

Равиль Назыров, ректор Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского заявил, что руководителям для процесса адаптации нужно запастись «временными, пространственными, денежными ресурсами».

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров посоветовал не перегружаться работой и не включать дополнительных изменений в жизнь. Также необходимо привести в соответствие свой режим дня с часами работы в офисе.

Ранее в Минтруде предсказали, что в России каждый десятый работник останется трудиться на удаленке в долгосрочной перспективе. Говоря о перспективах дистанционной занятости, в ведомстве указали, что речь идет примерно о 5,5 миллиона работников.