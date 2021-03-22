Большинство россиян вернулись в офисы

Большинство россиян (55 процентов) уже вернулись на работу в офис. Еще 30 процентов продолжают работать на удаленке, включая пять процентов, которые трудятся дистанционно целый год с прошлой весны. Около 15 процентов работают в комбинированном формате — частично из офиса и частично из дома. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

Всего 27 процентов россиян за последние 12 месяцев работали дистанционно хотя бы некоторое время. Большинство из них (70 процентов) перешли на удаленку весной 2020 года. Около 38 процентов хотели бы продолжать работать в дистанционном режиме всегда. Еще 37 процентов заявили, что их больше привлекает работа в комбинированном формате, а четверть опрошенных не хотели бы больше работать на удаленке.

Ранее сообщалось, что сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников планируют 85 процентов компаний, арендующих офисы. Около 64 процентов организаций уже усомнились в необходимости арендовать большой офис с рабочим местом для каждого сотрудника и задумались о сокращении площадей в перспективе двух-трех лет.

В марте американский сервис по поиску работы Upwork опубликовал отчет, в котором говорится о плюсах удаленки. Участники опроса рассказали, что они стали производительнее и начали больше экономить время.