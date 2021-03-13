Компании захотели оставить сотрудников на удаленке

Сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников планируют 85 процентов компаний, арендующих офисы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос компании CBRE.

Как следствие, 64 процента организаций уже усомнились в необходимости арендовать большой офис с рабочим местом для каждого сотрудника и задумались о сокращении площадей в перспективе двух-трех лет. В результате, считают эксперты, на рынке освободятся до 30–40 процентов занимаемых площадей либо же эти пустующие «квадраты» будут сдаваться в субаренду.

В России с 1 апреля отменят обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Теперь это требование станет носить рекомендательный характер. При этом за пожилыми сотрудниками останется приоритет при переводе на удаленку.

11 марта американский сервис по поиску работы Upwork опубликовал отчет, в котором говорится о плюсах удаленки. Участники опроса рассказали, что они стали производительнее и начали больше экономить время. При этом самым большим недостатком перехода на дистанционную работу остаются технические проблемы.