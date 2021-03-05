Россия
 
Последние новости
Украина пригрозила России радикальными шагами из-за конфликта в Донбассе
В Москве подорожает парковка 
Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России
Появилось видео битвы взглядов Петра Яна с соперником перед боем в UFC
Жириновский описал судьбу России при сохранении СССР
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
На Украине предупредили о «черной метке» для Зеленского
Пятилетний ребенок упал с подъемника в горнолыжном парке Подмосковья
Новости партнеров
Прослушать новость

В России отменят обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России с 1 апреля отменят обязательный перевод сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь это требование станет носить рекомендательный характер. При этом за пожилыми сотрудниками останется приоритет при переводе на удаленку.

Этим же документом отменяется временное правило по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для людей 65 лет и старше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и поручил разблокировать их социальные карты. Последнее решение вступит в силу 8 марта. При этом градоначальник призвал москвичей в возрасте 65 лет и старше воздержаться от поездок без необходимости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог спрогнозировал снятие ограничений из-за COVID-19 в регионах России
Собянин сделал домашний режим в Москве рекомендательным с 8 марта
Стал известен план отмены ограничений в Москве