Стал известен план отмены ограничений в Москве

В московской мэрии обсудили отмену ограничений, действующих в условиях пандемии коронавирусной инфекции в отношении граждан старше 65 лет, пишет РБК.

По данным издания, власти столицы уже разработали соответствующий план и готовятся принять окончательное решение после мартовских праздников.

В частности, речь идет о разблокировке социальных карт и отмене требования об обязательной удаленной работе. Упомянутые требования в дальнейшем будут носить лишь рекомендательный характер. Отмечается, что пока точная дата снятия данных ограничений не определена.

Один из собеседников РБК подчеркнул, что дата утверждения плана зависит от того, какие показатели распространения коронавирусной инфекции будут наблюдаться после мартовских праздников. Еще один источник заметил, что данный шаг логичен в условиях проводимой вакцинации населения и снижения числа пациентов с COVID-19.

В издании указали, что направили запрос в пресс-службу столичной мэрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие части ограничений в Москве. Уточнялось, что речь идет о запрете на проведение фестивалей. Градоначальник подчеркнул, что от ограничений можно будет отказаться только в случае дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации в городе.