Названы плюсы удаленной работы

Американский сервис по поиску работы Upwork опубликовал отчет, в котором говорится о плюсах удаленки. Участники опроса рассказали, что они стали производительнее и начали больше экономить время. При этом самым большим недостатком перехода на дистанционную работу остаются технические проблемы.

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Большинство (61 процент) респондентов признали, что их производительность выросла, еще 68 процентов считают, что стали работать лучше, чем год назад — до прихода пандемии коронавируса и массового перехода на дистанционку. Кроме того, в среднем в течение года люди сэкономили девять полных дней за счет того, что не нужно было ездить в офис. Респонденты порадовались тому, что им не нужно тратить время на поездки и ненужные встречи, а еще они избавились от отвлекающих факторов в офисе.

Ранее в марте аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) предоставила результаты исследования из которого следует, что на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

«Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать», — заметил старший партнер BCG Райнер Штрак. Готовность к переезду теперь напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Лидерами нового рейтинга стали страны, успешно справляющиеся с распространением коронавируса: Канада, Австралия и Япония.