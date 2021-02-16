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Кремль назвал сроки возвращения россиян с удаленки

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне, предположительно, смогут вернуться к очному режиму работы в течение нескольких месяцев. Такой срок назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента России уточнил, что точные прогнозы о возвращении с удаленки в настоящий момент делать нельзя.

Ранее сообщалось, что в России впервые с октября прирост новых случаев COVID-19 составил менее 14 тысяч — число заразившихся коронавирусом возросло на 13 233. Общее количество инфицированных достигло 4 099 323.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе. Теперь необходимость перевести 30 процентов сотрудников в дистанционный формат носит рекомендательный характер.

По данным сервиса «Работа.ру», cейчас на удаленке продолжают работать 14 процентов россиян, большинство (86 процентов) трудятся в обычном формате. В опросе, который проводился в январе 2021 года, приняли участие более четырех тысяч человек из всех регионов страны.

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