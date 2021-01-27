Названа доля работающих на удаленке россиян

Сейчас на удаленке продолжают работать 14 процентов россиян, большинство (86 процентов) трудятся в обычном формате. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис «Работа.ру», копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В опросе, который проводился в январе 2021 года, приняли участие более четырех тысяч человек из всех регионов страны.

Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — ее отметили 16 процентов респондентов. Еще по 13 процентов опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж. Каждый десятый удаленный сотрудник — из сферы маркетинга, рекламы и пиар.

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Почти четверть (24 процента) дистанционных работников рассказали, что продолжат трудиться в таком формате еще несколько месяцев, 23 процента опрошенных сообщили, что в скором времени их собираются вернуть в офисы, а еще 26 процентов компаний частично сохранят удаленку.

Ранее в среду, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе. Теперь необходимость перевести 30 процентов сотрудников в дистанционный формат носит рекомендательный характер. Решение о том, возвращать сотрудников в офисы или оставлять их на удаленке, будут принимать руководители организаций. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

Ранее в январе аналитики платформы управления проектами для команд Asana назвали главные помехи для продуктивной дистанционной работы. Речь идет о большом объеме задач, множестве электронных писем, а также встреч и звонков.