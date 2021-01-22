Заболевшим коронавирусом задумали приплачивать за самоизоляцию

Жителям Англии, которые сдали положительный тест на коронавирус, предложили единовременно выплачивать по 500 фунтов (больше 51 тысячи рублей по нынешнему курсу) за самоизоляцию. Такое решение местные власти рассматривают на фоне распространения пандемии, сообщает The Guardian.

Недавний правительственный опрос показал, что только 17 процентов англичан с симптомами вируса идут сдавать тесты. Остальные опасаются, что результат будет положительным и им придется перестать ходить на работу. Только один из четырех опрошенных сообщил о соблюдении самоизоляции, при этом 15 процентов собираются работать в обычном режиме, даже будучи больными.

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Еще власти предлагают предоставить полиции доступ к медицинским данным и таким образом бороться с нарушением карантина. В общей сложности эти меры могут обойтись в 453 миллиона фунтов. Обсуждается и другой вариант: ввести в стране общенациональное самотестирование, чтобы те, у кого результат будет отрицательным, могли вернуться к работе.

В начале января 2021 года Великобритания ввела уже третий по счету национальный карантин. Поводом для этого стало распространение нового штамма коронавируса. С 5 января в стране все школы перешли на удаленку, а с 6 января вступил в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин: похода за продуктами и предметами первой необходимости, а также чтобы получить медпомощь или заняться спортом. По словам мэра Лондона, в столице сложилась критическая ситуация.