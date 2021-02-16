В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19

Впервые с октября прирост новых случаев COVID-19 составил менее 14 тысяч — число заразившихся коронавирусом возросло на 13 233. Общее количество инфицированных достигло 4 099 323, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 16 февраля.

Последний раз 13 754 случая было выявлено 15 октября. Меньший по сравнению с сегодняшним прирост был зафиксирован еще раньше — 10 октября (12 846).

13 233 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 16 февраля

По состоянию на 16 февраля, больше всего случаев — 1409 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (1082 случая) и Московская область (643 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (один случай), Республике Тыва (два случая) и Еврейской автономной области (три случая).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 459 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 80 979 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 17 627. Всего выздоровели 3 624 663 пациентов.