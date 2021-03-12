Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленки

Более четверти сотрудников пожаловались, что с переходом на удаленку их зарплата сократилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», пишет издание «Известия».

Исследование провели среди 1546 сотрудников и руководителей. Выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы с момента перехода на удаленку. При этом 15 процентов заявили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1 процента), оплата труда не изменилась вообще.

Всего 43 процента опрошенных сотрудников не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс (ТК) РФ, работодатель в некоторых случаях должен обеспечивать их необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.

Еще 22,6 процента человек заявили, что не знают о новых положениях в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. В курсе оказались 18,1 процента, но работодатель их не соблюдает. В итоге только 15,7 процента знали о поправках о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей, разработчик java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей, до 120 тысяч рублей готовы платить архитектору паспорта фасада здания.