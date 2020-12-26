Определена доля желающих навсегда остаться на удаленке россиян

Исследование сервиса SuperJob определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам опроса, всегда работать дистанционно хотел бы 41 процент респондентов. Более трети (36 процентов) опрошенных считают, что дома им удается работать лучше, чем в офисе. Такое же число респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. При этом 17 процентов дистанционных работников признались, что вне офиса стали работать хуже, так как им мешают члены семьи или домашние заботы.

Почти половина трудящихся из дома (47 процентов) отмечают, что рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24 процента) — возросла. Еще 19 процентов дистанционных работников заявили, что рабочая нагрузка снизилась.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?

Исследование проводилось с 10 по 23 декабря. В опросе приняли участие тысяча менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России, а также 1,6 тысячи работающих удаленно сотрудников компаний.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.