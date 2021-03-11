Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей. Соискатель должен обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.

Разработчик java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей. Cистемному администратору Devops готовы платить от 180 тысяч рублей в месяц. Программист 1С-Битрикс может рассчитывать на вознаграждение в размере до 140 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей готовы платить архитектору паспорта фасада здания. У кандидата должно быть профильное образование, опыт работы от двух лет.

До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. Он должен консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу, а также заниматься продвижением и рекламой магазина.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.