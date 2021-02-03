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В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний

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Фото: Pixabay

Названа доля компаний в России, готовых продлить удаленную работу для сотрудников, несмотря на ослабление ограничений. Об этом говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays, которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что 23 процента компаний, позволявшие трудиться из дома на время пандемии коронавируса, планируют сохранить формат дистанционной работы. «34 процента компаний откровенно говорят, что сами не знают, что будет дальше», — говорится в отчете Hays.

По данным исследования, 11 процентов компаний перевели сотрудников на посменную работу, а два процента — удаленно вообще не работали.

Также отмечается, что 60 процентов работников уверены, что с переходом на удаленный формат объем их работы никак не изменился. При этом 16 процентов опрошенных утверждают, что работы стало больше, поскольку из дома сложнее вести все процессы, и еще 16 процентов отметили, что нагрузка увеличилась, так как теперь, чтобы добиться результата, нужно работать интенсивнее. 10 процентов респондентов заявили, что объем работы увеличился, поскольку с некоторыми членами команды пришлось расстаться, и задачи были перераспределены.

Опрос проводился среди 545 работодателей и 4,3 тысячи работников компаний.

Ранее сообщалось, что сейчас на удаленке продолжают работать 14 процентов россиян, большинство (86 процентов) трудятся в обычном формате. Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — ее отметили 16 процентов респондентов. Еще по 13 процентов опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж. Каждый десятый удаленный сотрудник — из сферы маркетинга, рекламы и пиар.

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