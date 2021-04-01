Россиянам предрекли массовый переход на удаленку

В России каждый десятый работник останется трудиться на удаленке в долгосрочной перспективе, массовый переход предрекли в Минтруде. Говоря о перспективах дистанционной занятости, в ведомстве указали, что речь идет примерно о 5,5 миллиона работников, передает ТАСС.

На данный момент удаленно в России работают порядка трех миллионов человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч. «Общее количество работников, занятых дистанционно, составит 5 процентов, или порядка 2,7-2,8 миллиона человек. При этом значительная часть таких работников будет использовать режим комбинированной занятости — совмещать работу из дома и в офисе», — добавили в министерстве.

В середине марта выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы с момента перехода на удаленку. При этом 15 процентов заявили, что у них выросла зарплата, а более чем у половины опрошенных (57,1 процента) оплата труда не изменилась вообще.

С 1 января в России вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе.