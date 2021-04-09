Стало известно отношение россиян к своим зарплатам

Только 9 процентов россиян довольны своей нынешней зарплатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

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Выяснилось, что четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Еще почти столько же хотели бы получать на 20-30 тысяч рублей больше. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч, 14 процентов — на 40-50 тысяч, 10 процентов — на 30-40 тысяч рублей. 7 процентов респондентов рассчитывают на повышение зарплаты на сумму до 10 тысяч рублей.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России количество иностранных рабочих в последний год сильно сократилось, в настоящее время их недостаточно для прорывов в развитии экономики. По его словам, мигрантов, то есть дешевой рабочей силы, «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов».

6 апреля стало известно, что большинство работников (64,3 процента) крупных компаний по всему миру готовы отказаться от повышения зарплаты на 30 тысяч долларов, если им разрешат остаться на удаленке. Оставшиеся 35,7 процента предпочли зарабатывать больше денег, даже если им придется ходить в офис.

В России каждый десятый работник останется трудиться на удаленке в долгосрочной перспективе, массовый переход предрекли ранее в Минтруде. В ведомстве указали, что речь идет примерно о 5,5 миллиона сотрудников.