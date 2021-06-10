Министр труда высказался о переходе на четырехдневку

Переход на четырехдневную рабочую неделю неактуален. Об этом заявил в интервью «Известиям» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке на сегодняшний день неактуальна», — сказал он. Котяков считает, что последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества и позволяют работодателю формировать гибкий график.

«А в случае необходимости можно и четырехдневную работу в офисе сделать, и трехдневную, а пару дней с определенным режимом удаленной работы можно из-за города трудиться», — добавил министр.

Ранее заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Разумова отметила, что понятие «четырехдневная рабочая неделя» несколько условно. «Человек просто не 40 часов будет работать, а 32 часа в неделю. Эти 32 часа могут распределяться в зависимости от вида деятельности», — сказала она.

В октябре замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира. После этого член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России.