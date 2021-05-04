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Определена доля желающих навсегда остаться на удаленке россиян

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Фото: Pixabay

Исследование Райффайзенбанка определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Опрос проводился среди одной тысячи жителей крупных городов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, всегда работать дистанционно хотели бы 60 процентов респондентов. Отмечается, что 41 процент опрошенных предпочли бы несколько дней в неделю работать из дома. Только 4 процента россиян признались, что хотели бы работать из офиса.

Также отмечается, что подавляющее большинство опрошенных (88 процентов) позитивно оценивают опыт удаленной работы.

В марте аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) предоставила результаты исследования из которого следует, что на фоне развития удаленки 59 процентов опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, непредставленную в России, оставаясь при этом на родине.

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