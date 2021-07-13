Банки оказались под угрозой из-за удаленной работы

Совет по финансовой стабильности (СФС) G20 считает, что удаленная работа поставила под угрозу кибербезопасность банков и других финансовых учреждений. В своем докладе, на который ссылается Reuters, организация призвала усилить защиту от участившихся хакерских атак.

По данным отчета СФС, уровень интернет-мошенничества посредством фишинга, вредоносного ПО или программ-вымогателей значительно возрос. Например, в феврале 2020 года наблюдалось до пяти тысяч случаев в неделю, а в апреле 2021-го – более 200 тысяч.

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СФС пояснил, что большинство систем кибербезопасности не были рассчитаны на полностью удаленную работу, и поэтому во время пандемии они стали особенно уязвимыми для киберугроз.

Представители организации заявили, что COVID-19 стал первым серьезным испытанием более жестких финансовых правил, которые были введены после мирового экономического кризиса 2008 года. При этом, почти все части финансовой системы успешно справились с трудностями пандемии.



Поскольку сотрудники финансовых компаний продолжают частично работать из дома, СФС рекомендует скорректировать управление киберрисками, меры отчетности о киберинцидентах, оперативного реагирования и восстановления от их последствий. Кроме того, важно сделать максимально безопасным использование сторонних сервисов – к примеру, облачных хранилищ.

СФС во главе с Рэндалом Коурлзом опубликует в октябре окончательный отчет, где изложит дальнейшие шаги по защите финансовой безопасности. Организация уже внесла предложения по усилению устойчивости фондов денежного рынка, которые сильно пострадали в прошлом году из-за пандемии.