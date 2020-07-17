В России предложили ввести электронные доказательства

Обеспокоенный всплеском киберпреступности генпрокурор Игорь Краснов выступил с инициативой ввести в России понятие «электронное доказательство». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предложение генпрокурора прозвучало на совещании о киберпреступности, в ходе которого были озвучены данные о росте правонарушений в IT-сфере: в 2019 году их было зафиксировано почти 300 тысяч, а в первом полугодии 2020 года прирост составил 92 процента — 225 тысяч, притом что раскрываемость киберпреступлений остается на низком уровне — всего 25 процентов. За пять лет число преступлений в IT-сфере выросло в 25 раз.

Генпрокурор указал на ежегодный рост кибератак на российские банки и госорганы. Их организаторы зачастую используют инфраструктуру иностранных государств. А российские правоохранительные органы не готовы к раскрытию таких преступлений.

Краснов поручил изменить подходы к организации оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования киберпреступлений. Также нужно готовить специалистов в правоохранительных органах и эффективнее сотрудничать с коллегами из других стран, использовать их базы данных и специальные сети.

Генпрокурор считает необходимым помимо электронных доказательств ввести процедуру блокировки «зеркал» запрещенных сайтов и другие нормы.

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