Интерпол расширил сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) за последние несколько лет существенно расширила сотрудничество с российскими правоохранительными органами в сфере кибербезопасности. Об этом во время пресс-конференции в преддверии онлайн-тренинга Cyber Polygon 2020 сообщил директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс.

Он назвал отношения с российскими специалистами очень тесными. «За последние несколько лет они активизировались. В прошлом году у нас был ряд двухсторонних заседаний в Москве с российскими коллегами. И в этом году мы еще нарастили наше сотрудничество», — заявил Джонс.

По его словам, киберпреступные группы могут находиться в одном месте, использовать инфраструктуру в другой части мира и выводить деньги — в третьей, поэтому для Интерпола важно оставаться нейтральной организацией и объединять усилия специалистов из разных стран.

«Полицейская работа в этой среде отличается от полицейской работы в офлайне. Нужно понять, как идентифицировать преступника, как довести дело до суда и как подорвать их сеть», — пояснил Джонс.

Он заявил о желании посетить Россию, чтобы встретиться с коллегами из местных служб безопасности.

Cyber Polygon 2020 — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. Мероприятие пройдет 8 июля в онлайн-режиме. В его рамках 120 команд из 29 стран продемонстрируют умение отражать кибератаки. Организаторы смоделируют реалистичные кибератаки, справиться с которыми участники должны будут без последствий для бизнеса.

Кроме того, участников мероприятия ждут выступления крупных международных специалистов по кибербезопасности и информационным технологиям.

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