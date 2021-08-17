Российский суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей

Суд Москвы оштрафовал Google на 14 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации

Американскую компанию Google оштрафовали в России на 14 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы 17 августа было рассмотрено 5 материалов об административных правонарушениях в отношении Google LLC. Компания Google LLC. была признана виновной в совершении административных правонарушений по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что организация не ограничила доступ к информации, запрещенной российским законодательством. О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

Google регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. 25 мая стало известно о том, что компанию обязали выплатить штрафы на шесть миллионов рублей. Каждое взыскание касалось неудаления запрещенной информации, нарушения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.