В России оштрафовали WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в официальном заявлении. Также отмечается, что Twitter оштрафовали на 17 миллионов рублей, а Facebook — на 15 миллионов рублей.

Для WhatsApp это первый штраф, вынесенный российским судом. Для Twitter и Facebook взыскание за неисполнение требований о локализации стало повторным, уточнили в ведомстве.

Американскую корпорацию Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны в конце июля. Суд Таганского района Москвы обязал ее выплатить три миллиона рублей.

В феврале 2020 года Facebook оштрафовали на крупную сумму за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян. Тогда компания выплатила четыре миллиона рублей.

Штраф за отказ хранить персональные данные на территории России повысили в 2019 году. До этого за нарушение требований о локализации наказания предусмотрено не было, а компании наказывали по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). Сегодня сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного миллиона до шести миллионов рублей.