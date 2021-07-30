WhatsApp пригрозили штрафом до шести миллионов рублей

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать за отказ локализовать персональные данные российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы.

В отношении WhatsApp составили административный протокол за «невыполнение при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан». Мессенджеру пригрозили штрафом на сумму до шести миллионов рублей.

Дата заседания по делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что компанию Google в России обязали выплатить крупную сумму за отказ хранить данные россиян на территории страны. Суд Таганского района города Москвы оштрафовал организацию на три миллиона рублей.

Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов рублей.