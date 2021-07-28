В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, которая позволит передавать резервную копию сообщений с iPhone на устройства с операционной системой Android. Об этом сообщил портал WABetaInfo в Twitter.

Опция поможет исправить одно из самых серьезных неудобств, с которыми сталкивались пользователи: ранее перенести чаты можно было только в том случае, если оба смартфона работали на одной и той же операционной системе. Проблема заключается в том, что устройства на iOS хранят данные в iCloud, а на Android — в Google Диске.

Кроме того, у пользователей WhatsApp может появиться возможность переносить историю чатов между разными телефонными номерами. Когда именно будут выпущены обновления, не уточняется.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая функция, которая изменит принцип использования одного и того же аккаунта на нескольких устройствах. По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта (Will Cathcart), благодаря новой функции, запущенной в бета-версии, мессенджер можно будет использовать на компьютере без находящегося рядом телефона — ранее активный смартфон был обязательным условием для запуска десктопного приложения.