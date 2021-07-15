WhatsApp запустит новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая изменит принцип использования одного и того же аккаунта на нескольких устройствах. О ее запуске глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) сообщил в Twitter.

По его словам, благодаря новой функции, запущенной в бета-версии, мессенджер можно будет использовать на компьютере без находящегося рядом телефона — ранее активный смартфон был обязательным условием для запуска десктопного приложения.

«Новая возможность подключать несколько девайсов сделает WhatsApp более удобным для тех, кто использует его сразу на нескольких устройствах», — подчеркнул Кэткарт. Глава WhatsApp также заверил, что новый принцип работы полностью безопасен для пользовательских данных.

Ранее эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защитить от мошенников и хакеров приложение для обмена сообщениями.

В частности, он порекомендовал пользователям не подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям на смартфоне без использования VPN, потому что в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с помощью него получить данные жертвы.