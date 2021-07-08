Названы способы защитить WhatsApp от мошенников

Эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защитить приложение для обмена сообщениями от мошенников и хакеров, пишет Mfidie.

Мур не рекомендует пользователям подключаться к неизвестным Wi-Fi сетям на смартфоне без использования VPN, потому что в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с помощью него получить данные жертвы. Эксперт также призвал скачивать приложение WhatsApp только из проверенных источников — из официальных магазинов App Store или Google Play.

Одним из самых важных критериев для защиты данных Мур назвал подключение двухэтапной аутентификации — процедура позволяет активировать приложение на смартфоне исключительно по шестизначному PIN-коду. Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в настройки, выбрать пункт «Учетная запись» и нажать на кнопку «Двухшаговая проверка». После включения двухэтапной аутентификации хакерам будет сложнее взломать приложение, потому что для подтверждения номера жертвы им придется узнать пароль.

Если пользователь WhatsApp получает подозрительное сообщение от друга, Мур советует позвонить этому человеку и спросить у него, действительно ли он отправлял странное послание и есть ли у него контроль над приложением.

В конце июня разработчики WhatsApp для смартфонов на Android запустили новую функцию, позволяющую отправлять мультимедийные файлы, которые получатель сможет просмотреть всего один раз, после чего изображение исчезнет.