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В WhatsApp для Android появится новая функция

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Фото: Anton / Pexels

В версии мессенджера WhatsApp для Android в ближайшее время появится новая функция. Пользователи смогут мгновенно пересылать стикер-паки другим контактам. Об этом сообщает WABetaInfo.

Новая опция была запущена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. При открытии наборов стикеров у пользователей появляется кнопка «Вперед», с помощью которой можно поделиться ими с другими юзерами. Ранее данная функция была доступна исключительно для девайсов на iOS.

Пока обновление несовместимо со сторонними наборами стикеров, однако разработчики WhatsApp пообещали решить проблему в ближайшем будущем.

На данный момент расширенную возможность работы со стикерами открыли только для зарегистрированных бета-тестеров. Тем не менее в ближайшее время появится обновление, и эта функция станет доступной для всех пользователей WhatsApp на Android-устройствах.

В конце мая сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую версию, в которой появилась функция ускоренного прослушивания голосовых сообщений. Для переключения скоростей была добавлена специальная кнопка.

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