В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую версию, в которой появилась новая функция — ускоренное прослушивание голосовых сообщений. Об этом сообщает Android Police.

Отмечается, что воспроизводить голосовые послания теперь можно не только на стандартной скорости, но также ускорить ее в полтора или два раза. Для их переключения введена специальная кнопка.

Тестировать ускоренное прослушивание аудиосообщений начали в марте. Сперва возможность была только у разработчиков, но впоследствии нововведение открыли для участников бета-тестирования. Теперь его добавили в публичную версию мессенджера. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно обновить WhatsApp до версии 2.21.100.

Ранее пользователи WhatsApp стали предупреждать о новом популярном способе кражи аккаунта. По их словам, мошенники используют профили друзей юзеров с целью убедить потенциальную жертву выдать доступ к своему же профилю и всем его данным.