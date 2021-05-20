Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей

Пользователи мессенджера WhatsApp стали предупреждать о новом популярном способе кражи аккаунта. О подобных случаях многие, в том числе сотрудник таблоида Daily Mirror Томми Уотен (Tommy Wathen) в своем Twitter, сообщают в соцсетях.

По его словам, мошенники используют профили друзей юзеров. Журналист заметил, что от действий преступников уже пострадали трое его родственников. Уловка заключается в том, чтобы через сообщения от коллег и близких убедить потенциальную жертву выдать доступ к своему же аккаунту.

Мошенники присылают текст, утверждая, что это их знакомый и что на телефон жертвы должно было прийти СМС-сообщение с шестизначным кодом. Киберпреступники под видом друга просят пользователя прислать ему эти цифры, уверяя, что код необходим ему и что он случайно указал не свой номер. «Привет, извини, я по ошибке отправил тебе шестизначный код, не мог бы ты прислать его мне, пожалуйста? Это срочно», — говорится в тексте.

На самом деле код, который приходит на телефон жертвы, дает злоумышленникам доступ к учетной записи получателя сообщения. В результате обманутый пользователь лишается доступа к своему аккаунту, так как это право переходит на то устройство, с которого вводится шестизначный код.

Отмечается, что о подобных случаях активно пишут в соцсетях. В число попавших в ловушку оказался британский радиоведущий Джереми Вайн (Jeremy Vine).

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать изменения в мессенджере WhatsApp для создания новых способов обмана потенциальных жертв. При этом специалисты не нашли прямой связи между изменениями в политике мессенджера и действиями злоумышленников.