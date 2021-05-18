Назван риск использования популярного мессенджера

Android Messages не использует сквозное шифрование по умолчанию, поэтому мессенджером опасно пользоваться. Об этом в своей колонке заявил автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

Специалист заметил, что пользователи жалуются на WhatsApp и Facebook, однако не меньший риск заключается в общении посредством популярного мессенджера от Google. Доффман сообщил, что в Android Messages, которым многие пользователи заменяют СМС, сквозное шифрование не используется по умолчанию. «Пока это не изменится, вам следует переключиться на альтернативу», — заявил журналист.

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По его словам, сервис чрезвычайно опасен, так как пренебрегает приватностью своих клиентов. Несмотря на то что шифрование можно включить вручную, для безопасной работы оно должно быть активно у обоих участников переписки. В зоне риска находятся владельцы смартфонов Samsung, в которых Android Messages заменяет стандартный клиент для СМС.

«У SMS ужасно плохая защита», — подытожил Доффман. По его словам, Google неоднократно говорила о необходимости включения шифрования по умолчанию, однако до сих пор не исполнила обещание.

Перечисляя безопасные способы общения, эксперт назвал защищенный мессенджер Signal. При этом считающиеся приемлемыми сервисы Facebook Messenger и Telegram были раскритикованы специалистом, так как в них также отключена опция сквозного шифрования по умолчанию.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ограничить работу WhatsApp в России. Депутат связал это с вступлением в силу нового пользовательского соглашения популярного мессенджера.