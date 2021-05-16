Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом изменения политики WhatsApp

Изменение политики WhatsApp позволило мошенникам рассылать «письма счастья» и выманивать деньги у граждан. Жертвами новой схемы обмана стали преимущественно пенсионеры, пишет РИА Новости.

В спам-рассылке указывалось, что с 15 мая мессенджер якобы станет платным для пользователя, если он не перешлет это письмо десяти своим контактам. Стоимость одного такого смс составит 0,01 евро. «Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным», — утверждали аферисты.

В разговоре с агентством эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров предположил, что такие «письма счастья» могли рассылаться для дискредитации WhatsApp. «Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит», — сказал он.

Новые правила конфиденциальности мессенджера вступили в силу 15 мая. Компания Facebook будет получать регистрационные данные аккаунта, IP-адрес, информацию о мобильных устройствах, транзакциях и пользовании услугами. При отказе принять соглашение пользователь не сможет читать и отправлять сообщения.