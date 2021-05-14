Россиян предупредили о мошенничестве под видом вакцинации от COVID-19 на дому

Мошенники под видом работников соцзащиты начали предлагать россиянам сделать прививку против коронавируса на дому, предупреждают очевидцы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка из Москвы Ирина рассказала, что на майских праздниках ей в дверь позвонила женщина. Она представилась сотрудницей социальной службы и выразила готовность вакцинировать женщину от COVID-19 прямо в квартире. При этом собеседница не была одета в халат или медицинский костюм. Москвичка ответила, что переболела и имеет антитела.

О подобном визите рассказала дочь еще одной пожилой женщины: к ее матери 1 мая также пришли неизвестные под видом работников соцзащиты, но поскольку о встрече не было договоренности, бдительная жительница столицы не открыла злоумышленникам.

Россиян предупредили, что вакцинация маломобильных граждан действительно производится на дому, в Москве она стартовала с 13 апреля. В заранее оговоренное время прибывает бригада и делает прививку. При этом медики носят средства индивидуальной защиты и имеют при себе специальный термоконтейнер, поскольку вакцина должна транспортироваться при температуре не выше минус 18 градусов. Специальной заявки на это не требуется, всю необходимую информацию имеют органы соцзащиты, они напрямую связываются с пациентом. Всего в столице действует 66 выездных медицинских команд.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков раскрыл типичные сценарии, по которым действуют телефонные мошенники. По его словам, определить злоумышленника можно по заготовленной речи, звонки также умеет распознавать система «Анти-Спам». Эксперт напомнил, что у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Он посоветовал обратиться в финансовую организацию по официальному номеру в случае сомнений.