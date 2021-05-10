Мошенники научились зарабатывать на любви россиян к кошкам и собакам, рассказал адвокат Виталий Ревзин. Его цитирует «Российская газета» в понедельник, 10 мая.

Новая мошенническая схема используется при покупке домашних животных через интернет: покупатель выбирает питомца, переводит продавцу часть оговоренной суммы, но в реальности животное выглядит иначе, чем на фото в объявлении.

«Естественно, что большинство покупателей хотят расторгнуть сделку и просят вернуть им задаток. Продавцы отказываются», — говорится в статье.

Обманутым покупателям Ревзин советует составить претензию продавцу при помощи юриста. В случае отсутствия ответа, по его словам, необходимо обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». После следует подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.

«Правоохранительные органы обязаны провести проверку по вашему заявлению, при этом факт перевода денежных средств на карту и переписка с продавцом животного будут доказательствами в вашу пользу. Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги», — отметил Ревзин.

В марте сенатор Александр Башкин предложил штрафовать россиян, выбрасывающих собак или кошек на улицу. Он также призвал ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.