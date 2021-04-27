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Россиян предложили обязать чипировать своих домашних питомцев

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Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Законодательное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, обязывающий россиян регистрировать и чипировать своих домашних питомцев для их учета и идентификации. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас положения о чипировании животных содержатся только в ветеринарном законодательстве, в частности, в законе «О ветеринарии». Авторы инициативы считают, что отсутствие упоминания об этой процедуре в законе об ответственном обращении с животными делает многие его нормы «формальными и малоэффективными». Поэтому они предлагают внести туда соответствующие поправки.

Вместе с тем авторы законопроекта уверены, что принятие инициативы позволит решить вопросы, связанные с поиском пропавших домашних животных, привлечением к ответственности просившего питомца на улице владельца, а также установлением хозяина напавшей на человека собаки. «Если же собака будет чипирована, то установить хозяина будет возможным практически сразу же», — говорится в пояснительной записке.

Похожий законопроект в марте в Госдуму внесло Законодательное собрание Челябинской области. Документом предлагается предлагается регистрировать и учитывать животных, что позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил штрафовать россиян, выбрасывающих собак или кошек на улицу. По его мнению, в стране необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование. Это поможет идентифицировать владельцев оказавшихся на улице питомцев, пояснил он. Собранные от штрафов деньги следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах, считает Башкин. Сенатор считает, что без этого решить проблему бездомных животных на улицах невозможно.

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