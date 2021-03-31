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Выбрасывающих собак на улицу россиян предложили штрафовать

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Фото: Rodolfo Buhrer / ZUMAPRESS.com / Global look

Сенатор Александр Башкин предложил штрафовать россиян, выбрасывающих собак или кошек на улицу. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Башкина, в стране необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование. Это поможет идентифицировать владельцев оказавшихся на улице питомцев, пояснил он.

Штрафы, по словам сенатора, не стоит рассматривать как наказание. «Это просто компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу, людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак», — заявил он. Собранные от штрафов деньги следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах, считает Башкин.

Без указанных мер невозможно решить проблему бездомных животных на улицах, выразил мнение чиновник. «Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии», — заключил он.

Ранее Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Предлагается регистрировать и учитывать животных, что позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам.

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