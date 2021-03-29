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В Госдуме предложили обязательную регистрацию домашних животных

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Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента. Инициатива принадлежит Законодательному собранию Челябинской области.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других законодательных актов. По словам авторов проекта, рост количества бездомных животных напрямую связан с потерявшимися или брошенными владельцами питомцами.

Предлагается регистрировать и учитывать животных, что позволит возвращать потерявшихся питомцев владельцам. Это будет решающим фактором в ситуациях, когда хозяева оставляют своих питомцев. В пояснительной записке сказано, что полномочиями по определению порядка регистрации животных нужно наделить органы государственной власти субъектов России.

Ранее из Госдумы отозвали резонансный законопроект о наделении российских регионов правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах.

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